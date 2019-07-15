شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يصطاد الخارجين من ميركاتو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل نادي الزمالك توقف مفاوضات النادي الأهلي مع بعض اللاعبين للدخول فى مفاوضات معهم، والسعى لحسم الصفقات قبل الغريم التقليدى.

وشهدت الساعات الماضية تجمد مفاوضات النادي الأهلي مع بعض اللاعبين، وهو ما سعى نادي الزمالك لاستغلاله، أملا فى الظفر بخدماتهم قبل الغريم التقليدى، فى ظل استقرار مسئولو القلعة الحمراء على أسماء جديدة لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفى.

وفتح مسئولو الزمالك مفاوضات مع وكلاء هؤلاء اللاعبين لمعرفة الطلبات المادية للثنائى، قبل حسم المفاوضات مع الأندية.

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