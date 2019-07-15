الأهلي ينهي معسكر إسبانيا بسباعية في "أوكام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا بالفوز على فريق أوكام الإسباني بسبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لافينكا" بمدينة أليكانتي، مساء اليوم الإثنين.
وسجل أهداف الأهلي كل من: جونيور أجايي (هدفين)، رمضان صبحي (هدفين)، وليد ازارو (هدفين) وحمدي فتحي.
خاض الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي وأحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وحسام عاشور وحمدي فتحي وجونيور اجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.
وكان الأهلي لعب مبارتين وديتين، الأولى مع "سوكر سمارت" الإسباني وفاز (9-0)، وتعادل في الثانية مع "نيو بورت كاونتي" الإنجليزي (1-1)، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مباريات بطولة الدوري.
جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز (2018-2019)، والمقرر لهما يومي 24 و28 لشهر يوليو الجاري.
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