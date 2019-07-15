تقرير.. قذيفة محرز تمنحه 3 أرقام شخصية في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل رياض محرز قائد المنتخب الجزائري هدفا قاتلا بقذيفة رائعة قاد بها محاربي الصحراء لبلوغ المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا (2-1) مساء أمس الإثنين.

وحصد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة رجل المباراة للمرة الثانية له في "كان 2019"، بعد الحصول عليها في مباراة غينيا بثمن نهائي المسابقة.

وساهم محرز في تأهل الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 29 عامًا، حين توج المحاربون بلقبهم الوحيد على أرضهم في نسخة 1990، معززًا حظوظه في المنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء.

وسجل نجم ليستر سيتي السابق الهدف رقم 13 في المباراة رقم 52 مع منتخب الجزائر، الذي انضم إليه عام 2014.

وحقق صاحب الـ28 عامًا عدة أرقام شخصية نستعرضها في السطور التالية:

- هداف الجزائر في الكان:

عادل محرز الإنجاز الذي كان يحتفظ به لخضر بلومي على رأس هدافي المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، والذي يمتلك ستة أهداف في رصيده سجلها خلال مشاركاته في أربع نسخ من المسابقة.

وسجل محرز هدفا في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية، وهدفين في نسخة 2017 بالجابون، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف حتى الآن في النسخة الحالية أمام كل من كينيا وغينيا ونيجيريا.

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ولا تزال الفرصة مواتية أمام محرز لتحطيم رقم بلومي والانفراد بصدارة الهدافين في المباراة النهائية لأمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل أمام السنغال.

- 100 هدف في "كان 2019":

أحرز محرز الهدف رقم 100 في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد زيارة شباك نيجيريا، ومن الممكن أن يرتفع العدد في مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة القارية.

وأصبحت النسخة الحالية للمسابقة هي الأكثر تسجيلا للأهداف، بعد تحطيم رقم النسخة التي أقيمت في غانا عام 2008، والتي كانت أكثر البطولات تسجيلا للأهداف بإجمالي 99 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن تلك النسخة التي تحمل الرقم الـ32 شارك بها 24 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بعدما أقيمت النسخ الماضية بمشاركة 16 منتخبا فقط.

- اقتراب من صدارة الهدافين:

ربما يكون رياض محرز أفضل هدّاف لكأس إفريقيا، لكن قبل ذلك عليه أن يصنع الفارق مرة أخرى في المباراة النهائية أمام السنغال، إذ يحتل حاليا وصافة الهدافين بفارق هدف عن الصدارة.

وسجل محرز ثلاثة أهداف بالتساوي مع زميله آدم أوناس والسنغالي ساديو ماني، الذي يسعى هو الآخر لحصد اللقب.

ويتصدر النيجيري أوديون إيجالو قائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف.