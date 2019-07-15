الخماسي الدولي يغيب عن مران بيراميدز بمعسكر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية-(أ ش أ):

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريبًا مسائيًا اليوم في معسكره المقام حاليًا في الإسكندرية استعدادًا لاستئناف مبارياته في كأس مصر وللموسم الجديد، ولم يشارك في التدريبات الخماسي الدولي الذين منحهم الجهاز الفني للفريق راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء المشاركة في كأس أمم أفريقيا، لالتقاط الأنفاس، على أن يعود اللاعبون للتدريبات مرة أخرى يوم الجمعة المقبل.

ويضم بيراميدز بين صفوفه 5 لاعبين دوليين وهم أحمد الشناوي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد، بجانب أحمد علي الوافد الجديد، الذي سينضم للتدريبات مع اللاعبين الدوليين بداية من الجمعة المقبل.

وكان حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، قد زار معسكر الفريق في الإسكندرية وشاهد مع اللاعبين، مباراة الجزائر ونيجيريا أمس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وذكر موقع نادي بيراميدز أن البدري سيبقى مع الفريق في الإسكندرية حتى نهاية المعسكر المقرر له يوم الأربعاء المقبل حيث يحضر مباراة الفريق الودية الأخيرة في المعسكر أمام فريق الرجاء يوم الأربعاء، قبل العودة إلى القاهرة.