بالفيديو.. لقطة لم تذع.. مدرب الجزائر يحرم نيجيريا في العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس الأمم الأمم الأفريقية 2019، بعد الإطاحة بمنتخب نيجيريا من الدور نصف النهائي، إثر الفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة الدولي مساء الأحد الماضي.

وسجل وليام إيكونج، لاعب نيجيريا، الهدف الأول لمنتخب الجزائر، بعد أحرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، قبل أن يتمكن أوديون ايجالو من تسجيل هدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 73، ليحسم رياض محرز المباراة لصالح الجزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

وبعد هدف رياض محرز انفجر الملعب فرحا، وركض جميع لاعبي منتخب الجزائر في اتجاه خارج أرض الملعب من أجل الاحتفال مع الجهاز الفني والجماهير في المدرجات.

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أحد مساعدي المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تنبه للأمر وعلى الفور طلب من لاعبين بالبقاء داخل الجزء الخاص بمنتخب نيجيريا، لحرمانهم من استئناف المباراة وتسجيل هدف التعادل.

وينص القانون على ألا يجوز للفريق الذي استقبل هدفا أن يستأنف اللعب، طالما ظل موجود لاعب أو أكثر في منطقته، وفي حالة عد وجود أي لاعب في الجزء الخاص به يحق له إكمال اللعب والتسجيل.

موقف المدرب المساعد لمنتخب الجزائر، كان قد حدث قبل ذلك خلال مباراة منتخب إسبانيا والبرتغال بكأس العالم 2018، والتي إنتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.