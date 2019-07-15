مصدر في الزمالك لمصراوي: 48 ساعة تحسم صفقة ضم إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، سيحسم صفقة ضم إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المُعار لحرس الحدود خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن إدارة الزمالك اقتربت من حسم الصفقة، بعدما وصلت إلى مراحل متقدمة ووافق اللاعب على الانتقال للزمالك.

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وأشار المصدر إلى أن محمد شيحة وكيل اللاعبين ووسيط الصفقة عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك من أجل حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور وتواصلت مع إداراتي المحلة وحرس الحدود بشأن إتمام الصفقة .

ومن المقرر أن يحصل حرس الحدود على نسبة من بيع إمام عاشور للزمالك، كونه لاعب معار من المحلة للحدود ولا يزال يتبقى في عقده عام أخر.