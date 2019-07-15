سرقة “تسجيل مقابلة نيمار” مع تلفزيون برازيلي

كشفت تقارير إعلامية أن محطة تلفزيون برازيلية تعرضت لسرقة تسجيل مقابلة حصرية كانت أجرتها مع النجم البرازيلي نيمار.

ونقلت بوابة (يو أو إل) الإعلامية البرازيلية اليوم الإثنين عن مراسل محطة (باند) التلفزيونية قوله إن “النجم المحترف ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كشف في هذه المقابلة عن معلومات مهمة تتعلق بمستقبله.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تكهنات في الوقت الراهن حول احتمال عودة نيمار إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكانت محطة (باند) أعلنت أنها ستبث المقابلة اليوم.

وقالت بوابة (يو أو إل) استناداً إلى جواو باولو فيرجويرو، مراسل محطة (باند)، إن “صندوق سيارة فريق القناة التلفزيونية تعرض للكسر وجرت سرقة بطاقة ذاكرة عليها تسجيل المقابلة”.

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وأعربت القناة عن أملها في استعادة التسجيل وفي أن تتمكن من بث المقابلة التي كان تم تسجيلها أول أمس السبت على هامش ندوة في معهد نيمار جي آر الخيري في مدينة برايا جراندي.

وكان نيمار تخلف يوم الإثنين الماضي عن الحضور إلى التدريب الافتتاحي لباريس سان جيرمان دون عذر وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو، صرح لصحيفة لو باريزيان، بقوله إن نيمار يمكن أن يرحل عن النادي في حال وجود عرض مناسب.

وأكد ليوناردو على وجود “اتصالات على مستوى رفيع للغاية” مع نادي برشلونة الإسباني وهو النادي الذي كان المهاجم البرازيلي قد انتقل منه إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.

وظهر نيمار أخيراً في المعسكر التدريبي لباريس سان جيرمان في باريس اليوم.

وصرح نيمار في مقابلة مع قناة “أو ماي جول” على اليوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان (بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017)