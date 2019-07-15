لاسارتي يكشف أصعب وقت عاشه مع الأهلي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على إيجابية معسكر الفريق المُقام بمدينة إليكانتي في إسبانيا، مشيرًا إلى أن المعسكر مفيد جدًا وحقق أهداف الجهاز الفني ، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يستعد فقط لخوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري، وبعد انتهاء المسابقة سيكون الفريق في راحة دون مباريات سلبية لمدة تصل لـ20 يومًا سيتم خلالها التخطيط للموسم الجديد.

وقال لاسارتي أنه لم يجتمع مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن عقب توديع كأس الأمم الإفريقية.

وواصل:” هم لاعبين أصحاب خبرات ويعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، ومتاكد أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل”.

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وتابع: “الفوز بدرع الدوري هذا الموسم سيكون شيء رائع، وهذا سيزيد من ثقتنا في أنفسنا جميعًا، كان يوجد فرق 17 نقطة بيننا وبين متصدر الدوري في السابق حاليًا نحن متقدمين بستة نقاط في الدوري، واعتقد أنه شيء جيد”.

وكشف عن أصعب الأوقات خلال مسيرته في قيادة الأهلي هذا الموسم، قائلًا: “أصعب وقت بالنسبة لنا هي مباراة صن داونز في جنوب إفريقيا، والخسارة أمام بيراميدز كان متاح لنا 9 فرص وخسرنا المباراة وكان شعورنا سيئًا”.

وأتم: “لعبنا مباراة سيئة أمام صن داونز وهذا كان درس للمستقبل والضربة القوية تعلمك”.