تغييرات جديدة في مواعيد تدريبات الأكاديمية والاختبارات بالزمالك

أعلن غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات جديدة بمواعيد أكاديمية الكرة، وكذلك اختبارات الناشئين والمدرسة الأساسية . وجاءت التغييرات كالآتي : مواعيد تدريبات أكاديمية الكرة: أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل Advertisements أسبوع من الساعة الثانية ظهراً حتي السادسة مساءً. أسبوع من الساعة الثانية ظهراً حتي السادسة مساءً. اختبارات الناشئين: من مواليد 99 حتي 2005 ، وتبدأ من 23 يوليو الحالي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع ، وذلك حتي 1 أغسطس المقبل بدلا من 20 أغسطس. كل أسبوع ، وذلك حتي 1 أغسطس المقبل بدلا من 20 أغسطس. اختبارات المدرسة الأساسية: من مواليد 2006 حتي 2011، بحيث تبدأ من 20 يوليو الحالي أيام السبت والأحد والاثنين ، من الثامنة صباحاً حتي الثانية عشرة ظهرا ، وذلك حتي 1 سبتمبر المقبل.

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