الزمالك يستأنف تدريباته بعد العودة من قبرص

استأنف الفريق الكروي بالزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي. وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين وشهدت حديث قوي من خالد جلال المدير الفني للاعبيه مؤكدا لهم على أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري. التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري. وأكد ان الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.

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