طولان: لن أضم تريزيجيه إن كنت مدرب منتخب مصر

أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إنه لم يكن سيضم محمود حسن تريزيجيه إلى منتخب مصر، في حالة كان على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

وقال طولان في تصريحات إذاعية "تريزيجيه يعاني من مشكلة كبيرة في إضاعة الأهداف، وإذا

كنت مدرب المنتخب لم أكن سأقوم بإختياره للفريق بسبب ذلك الأمر".

وتابع " لقد لاحت له العديد من الفرص في مباراة جنوب افريقيا، ولكنه لم يحسن إستغلالها على الإطلاق".

وعن قائمة منتخب مصر أوضح "إذا كنت مدرب منتخب مصر، فكنت سأقوم بإختيار الحراس الثلاثة، ولاعب فقط من المدافعين الموجودين، بالإضافة إلى لاعب فقط من المختارين في مركز الوسط المدافع، وأضيف إليهم محمد صلاح، أما باقي اللاعبين لن أختارهم".

واختتم "للأسف الشديد اللاعب المصري ثقافته محدودة، ويتأثر سريعًا بالسلب والإيجاب، فالعقلية بعيدة تمامًا عن الإحترافية".