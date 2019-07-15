لاعب مانشستر سيتي يشارك في مران إيفرتون قبل الإعلان رسمياً عن إنتقاله

سافر الإنجليزي فابيان ديلف لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي إلى الأراضي السويسرية، للانضمام إلى معسكر فريق إيفرتون استعدادًا للموسم الجديد، مما يؤكد على اقتراب الإعلان الرسمي عنالانتقال.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب الإنجليزي الدولي متواجد في الوقت الحالي مع معسكر فريق إيفرتون في سويسرا، تمهيدًا لتوقيع عقودانتقاله، والرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.
ولم يحصل ديلف على فرص عديدة للظهور أساسيًا بقميص مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث شارك في 11 مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حافظ مانشستر سيتي على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
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