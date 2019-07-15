هداف كوبا أمريكا يحدد مصيره الموسم المقبل

كشف البرازيلي إيفرتون سواريس مهاجم جريميو، تلقيه عرضا من نادي أوروبي كبير، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إيفرتون، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لدي عرض على الطاولة، لكن لا يمكنني أن أقول اسم النادي".

وأضاف: "لا أستطيع أن أعد بأنني سأكون هنا يوم الخميس للعب ضد باهيا، ولكن سنرى".

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وأوضحت الصحيفة في وقت سابق، بأن نادي جريميو يطلب 36 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن إيفرتون، ولن يدخل في مفاوضات مع

أي ناد لا يرغب في دفع هذا المبلغ.

ويسعي كلا من آرسنال وأتلتيكو مدريد لحسم الصفقة، حيث يستعد النادي الإسباني لدفع 30.5 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع ايفرتون.

وساهم صاحب الـ23 عاما في تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا، وحصد جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 3 أهداف.