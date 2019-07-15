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الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم  الاثنين، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز، بجانب الاستعداد لخوض

منافسات الموسم الجديد.

واشتمل المران على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيفة والضغط العالى على حامل الكرة دون ارتكاب

أخطاء.

وتطرق المران لخوض لاعبى الفريق بعض التدريبات البدنية تحت إشراف التونسى أكرم علياوى مخطط الأحمال الجديد.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية.

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