تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا يوم الاثنين من نادي الزمالك يطلب فيه حفظ حق رعايته في اللاعب المصري أحمد إسماعيل بعد إعلان النادي الأهلي التوقيع معه مؤخرًا دون تسجيله حتى الآن. بعد إعلان النادي الأهلي التوقيع معه مؤخرًا دون تسجيله حتى الآن. وقرر مجلس الإدارة رفع الأمر للجنة شئون اللاعبين برئاسة المهندس حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني. اللاعبين برئاسة المهندس حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني. وأكد نادي الزمالك في خطابه أنه سبق وأرسل خطابًا في عام 2016 يحفظ فيه حق رعايته في اللاعب الذي غادر النادي للعب في دوري الجامعات الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يحول شكوى الزمالك ضد أحمد إسماعيل لشئون اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.