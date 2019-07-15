طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر

أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، لا يصلح لتولي المسئولية الفنية لمنتخب مصر.
وقال طولان في تصريحات إذاعية "حسام حسن لا يصلح لتولي منصب المدير الفني، وذلك تجنبًا لإثارة أي أزمات دبلوماسية مع بعض الدول، لأناسم مصر كبير لا يقبل الأزمات".
وتابع: "أفضل المدربين لمنتخب مصر على مر العصور بلا شك هما محمود الجوهري وحسن شحاتة، أما أحمد حسام ميدو فمازال أمامه بعض الوقت".
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