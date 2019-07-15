فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق اوكام الإسباني بسبعة أهداف دون مقابل في ثالث المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام حاليا في إسبانيا. الإعداد الخارجي المقام حاليا في إسبانيا. وسجل أهداف الأهلي كل من جونيور اجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد ازارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي. وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد ازارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفوز على أوكام الإسباني في ثالث تجاربه الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.