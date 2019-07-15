نجم الزمالك السابق: جيل منتخب مصر الحالي ضعيف.. وكوبر مدرب مميز

أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أن أي مدرب سيتولى المسئولية الفنية لمنتخب مصر سيعاني بشدة، بسبب ضعف إمكانيات اللاعبين. وقال طولان خلال تصريحات إذاعية "يجب أن نوجه التحية إلى هيكتور كوبر المدرب السابق للمنتخب المصري، فقد استطاع بهذه المجموعة الضعيفة من اللاعبين أن يتأهل إلى كأس العالم، وكذلك يصل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2017". فقد استطاع بهذه المجموعة الضعيفة من اللاعبين أن يتأهل إلى كأس العالم، وكذلك يصل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2017". وتابع "أنا من أشد المعجبين بهيكتور كوبر، فهو مدرب جيد، تمكن بمجموعة ضعيفة أن يحقق المطلوب منه". فهو مدرب جيد، تمكن بمجموعة ضعيفة أن يحقق المطلوب منه". وواصل "أشعر بالإشفاق تجاه أي مدير فني سيتولى تدريب المنتخب في الفترة المقبلة، فإمكانيات اللاعبين والأجواء المحيطة لن تساعده". واختتم : "للأسف اللاعبين المتاحين حاليًا إمكانيتهم ضعيفة، مما سيجعل المدير الفني الجديد أيا كان يعاني لبناء فريق قوي".

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