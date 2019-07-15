عاد مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا الإثنين إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد اللغط الذي دار حول تأخره عن الموعد المحدد للالتحاق بالمعسكر الإعدادي لبداية الموسم الجديد.



وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد لوكالة فرانس برس الأحد أن نيمار "سيحضر (الإثنين) إلى النادي. وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" فإن اللاعب الأغلى في العالم: "وصل صباح الإثنين في تمام الساعة 9,10" للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.



وبرر المقربون من نيمار تأخره عن الحضور للمعسكر الباريسي بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة والتي من بينها دورة في كرة القدم الخماسية لفائدة مؤسسته (مقرها في برايا غراندي، جنوب شرق البرازيل)، ما دفع ناديه لإصدار بيان صارم بحقه، معرباً فيه عن "استنكاره" لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذراً من اتخاذ "الإجراءات المناسبة" مستقبلاً.



ونشر باريس سان جيرمان اليوم الإثنين في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت، لقطات فيديو لتمارين نجوم باريس سان جيرمان ومن ضمنهم نيمار.



المصدر: فرانس برس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يستأنف تدريباته مع باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.