تركيا تعلن موافقتها استضافة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم

أعلنت تركيا، موافقتها المبدأية على استضافتها لمعسكر تدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتقديمها منح دراسية في التخصصات الرياضية ، وتوقيع بروتوكل تعاون مشترك بين البلدين.

جاء ذلك على لسان، التركي لدى اليمن فاروق بوزكوز، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الرياض، وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الشبابي والرياضي وسُبل تعزيزها وتطويرها.

ووفق وكالة سبأ، فقد بحث اللقاء الاتفاق المبدئي على استضافة تركيا لمعسكر تدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتقديم عدد من المقاعد الدراسية في التخصصات الرياضية، وتنظيم دوارات تدريبية مختلفة لدعم كفاءة الأندية والاتحادات الرياضية في اليمن، إضافة إلى الاتفاق على زيارة وزير الشباب والرياضة البكري إلى تركيا لتوقيع بروتكول تعاون مشترك بين الوزارتين.

واستعرض الوزير البكري، وضع الرياضة في اليمن وما تعانيه نتيجة انقلاب مليشيا الحوثية على الشرعية، وآثار الانقلاب بشكل كبير على وضع الأندية الرياضية وقطاع الشباب بشكل عام، والأضرار التي لحقت بالكثير من المنشآت الرياضية جرّاء تعرضها للتدمير والاستهداف أثناء اجتياح المليشيا الحوثية لعدد من المحافظات.

وأشار إلى تمكن الوزارة رغم الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب والآثار التي لازالت مستمرة من إعادة تفعيل الأنشطة الرياضية والمختلفة وخوض المشاركات الإقليمية والقارية، وأعرب عن شكره لتركيا نظير دعمها المستمر، كما عبر عن تطلع وزارة الشباب والرياضة لمزيد من الدعم والتعاون بين الجانبين.

من جانبه عبر السفير بوزكوز، عن سعادته بلقاء وزير الشباب والرياضة نايف البكري، مؤكداً موقف بلاده الثابت والدائم في الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية ومساندة تطلعات الشعب اليمني وتقديم كافة سُبل الدعم والمساندة .. متمنياً تحقيق السلام في اليمن.