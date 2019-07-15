جسر جوي من 19 طائرة لنقل مشجعي الجزائر لحضور نهائي أمم أفريقيا بمصر



أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الإثنين، تخصيص تسع طائرات لنقل مشجعين إلى مصر لحضور مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام السنغال، في وقت تتحضر فيه السلطات لإرسال 10 طائرات مدنية.



وحسب بيان للوزارة اطلعت عليه الأناضول، فإنه إضافة إلى القرار الصادر السبت بتخصيص ست طائرات نقل عسكرية، لستمائة مناصر بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، "ستخصص ثلاث طائرات نقل عسكرية إضافية، أي تسع طائرات في المجموع".



وأضاف "سيصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى 870 مناصرا، من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".



وفي نفس السياق ذكر مصدر مسؤول من شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن اجتماعا مرتقبا في وقت لاحق الإثنين يجمع إدارتها مع وزارة الرياضة وديوان السياحة الحكومي لوضع مخطط شامل لنقل المشجعين إلى القاهرة، الجمعة القادم لدعم الفريق الوطني.



وأوضح "مبدئيا سيتم تخصيص 10 طائرات تابعة للشركة لنقل الأنصار لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا".



وحقق المنتخب الجزائري، الأحد، تأهلا تاريخيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.



وبذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام الجمعة.

المصدر: الأناضول

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