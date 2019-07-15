رياضة | خاص| ليندمان: الأهلي واجه الترجي وسط أجواء حرب والجزائر ستتوج بالكان وكارتيرون يستحق قيادة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| ليندمان: الأهلي واجه الترجي وسط أجواء حرب والجزائر ستتوج بالكان وكارتيرون يستحق قيادة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- الجزائر ستتوج بالكان على حساب السنغال

- خروج الفراعنة بمثابة المفاجأة والصدمة.

- صلاح عانى الصعوبات في البطولة وأتمنى مساندة الجماهير له.

- أجيري تجاهل ضم اللاعبين الأفضل بالدوري.

- كارتيرون أفضل من يقود الفراعنة فنيا.

- الرحيل عن الأهلي صعب ومباراة الترجي كانت حرب.

- الأهلي بيتي وسألبي النداء في أي وقت احتاجني.

يعد الهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واحدا من المدربين القلائل الذين حظوا بحب جماهيرهم خلا ل مشواره التدريبي.

وتولى ليندمان مسؤولية مدرب الأحمال بالأهلي، ضمن جهاز مواطنه مارتن يول قبل أن يرحل، ثم يعود مرة أخرى ضمن جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، والذي رحل لتدريب الرجاء المغربي بالوقت الحالي.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على الحديث مع ليندمان حول ما مر به داخل أروقة القلعة الحمراء وما تشهده مصر حاليا بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية من خلال الحوار الآتي:-

* ما رأيك في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن؟

- البطولة قوية ومليئة بالمفاجأت وأثبتت نجاحها على مستوى التنظيم ولكنها قليلة من حيث عدد الأهداف.

* ما أسباب نجاح البطولة رغم صعوبتها؟

- عندما تساندك دولتك في شئ يكون التنظيم رائع، هذا ما فعلته مصر لقد أبهرت العالم بالملاعب والتقنيات والمستوى المميز التي ظهرت بها، والفنادق التي استضافت المنتخبات رغم زيادتها إلى 24 منتخب، وتجهيز المطارات وصالات الاستقبال، كل هذا يجعل البطولة ناجحة تنظيميا.

* ماهو سر ندرة الأهداف بالبطولة؟

- كل المنتخبات ترغب في الوصول لأبعد نقطة في البطولة، لذلك أرى أن الطابع الدفاعي استحوذ على لعب أكثر المنتخبات المشاركة.

* كيف ترى خروج المنتخب المصري مبكرا؟

- كانت بالنسبة لي مفاجأة كبرى جدا، كنت أتوقع أن تحصد اللقب خاصة أنها تقام على ملاعبها ووسط جماهيرها ولكن اندهشت من الأداء منذ الدور الأول.

* هل ترى أن أجيري أخطأ منذ البداية في بعض اللاعبين؟

- بالتأكيد هناك أسماء كانت تستحق التواحد وعلى رأسهم رمضان صبحي وكهربا، لقد دربت في مصر وأعرف من يستحقوا التواجد، ولكنها وجهة نظره الفنية والتي لا يمكن أن يتدخل أحد فيها، ولكنه بالتأكيد أخطا من حيث طريقة اللعب وعدم دراسة المنافس جيدا.

* ما أسباب الهزيمة من جنوب إفريقيا؟

Advertisements

- طريقة اللعب لم تكن مناسبة، تفريغ وسط الملعب وفقد الكرة بسهولة، كله هذا أدى للهزيمة، ولا يمكن نسيان جهود المنافس والذي نجح في تقنين خطورة صلاح وغلق مفاتيح اللعب.

* ما رأيك في مستوى صلاح بالبطولة؟

- صلاح لم يظهر بالمستوى المطلوب، توقعت منه الكثير خلال المباريات، ولكن بدا عليه الإرهاق في كثير من الأحيان، وأتمنى أن يحظى بمساندة الجماهير وليس الاقبال على هدم معنوياته مستقبلا.

* من يمكنك ترشيحه لقيادة الفراعنة مستقبلا؟

- لو القرار بيدي سأمنح الفرصة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، هو يمتلك حمية كبيرة وأداء فني على مستوى عال يستحق عليهم التواجد على رأس القيادة الفنية.

* ما أسباب رحيل الجهاز الفني عن الأهلي؟

- رحلنا بالتراضي عقب السقوط في تونس والهزيمة من الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن بعدها الخروج من كأس زايد أبطال العرب أمام الوصل الإماراتي.

* ما أسباب الهزيمة القاسية أمام الترجي؟

- لقد دخلنا في هذا اليوم حربا وليست مباراة في كرة القدم، منذ التواجد في تونس بدأت الجماهير ترشقنا بالحجارة، وتم كسر أتوبيس خاص بالفريق، ثم إصابة هشام محمد قبل المباراة من الجماهير، بالإضافة إلى كسر تقنية الفار وتعنت التحكيم، ومن قبلها إيقاف وليد أزاو قبل المباراة بيوم واحد، كل هذه الأسباب وراء خروجنا بدون حق.

* هل ترى أن إدارة الأهلي ظلمت الجهاز الفني بالرحيل؟

- لا لايمكنني قول هذا، ولكن هي رؤية لهم وهم من يتحملوا المسؤولية، ولكن من وجهة نظري كنا نستحق الاستمرارية خاصة أننا لم نقدم شئ بعد، حاولنا التتويج بدوري الأبطال لكن الأمر كان خارج إرادتنا.

* ماهي الخطط التي كان يضعها كارتيرون في حال الاستمرار؟

- الجميع كان يعلم أن الموسم الأول لنا سنواجهه صعوبات، ولكن أرى أننا نجحنا، وفي حال الاستمرار كان كارتيرون، يطمح لحصد جميع الألقاب بالموسم التالي سواء محليا أو قاريا.

* هل لاعبي الأهلي علمت برحيلكم قبل مباراة الوصل؟

- يبدو أن الأمور كانت قد حسمت في الإدارة بأن رحيلنا سوف يكون عقب مواجهة الوصل الإماراتي بكأس العرب، لا أحد كان يعلم القرار، وكانت هناك حالة حب بيننا وبين اللاعبين والذين رفضوا القرار ولكننا التزمنا بالأمر وطلبناهم بالعودة للإنتصارات.

* لو طلبك الأهلي للمرة الثالثة ستوافق؟

- الأهلي إذا طلبني في أي وقت سيجدني في التتش قبل التفاوض، هذا لا أعتبره عمل بالنسبة لي ولكني أعتبره بيتي الذي يستحق من أجله التضحية.

* كيف تستقبل رسائل الجماهير الحمراء؟

- جماهير الأهلي مازالت ترسل لي حتى الآن، أشكرهم جميعا على تلك الرسائل والحب الشديد، أود أن أقول لهم أني أحبهم أيضا.

من ترشحه لحصد لقب بطولة الأمم الإفريقية؟

- أتوقع أن تتوج الجزائر باللقب على حساب السنغال، لقد أظهر الفريق العربي قوة كبيرة حتى الوصول للمباراة النهائية.