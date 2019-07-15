رياضة | خاص.. رئيس إنبي: أسامة جلال لن ينتقل للأهلي ونادينا "اتبهدل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس إنبي: أسامة جلال لن ينتقل للأهلي ونادينا "اتبهدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة علي ماهر وإدارة النادي رفضت رحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولي إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف خشب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "تلقينا عرضًا شفويًا من النادي الأهلي لضم أسامة جلال لكننا رفضناه في ظل الحاجة الشديدة لجهوده في الموسم المقبل ولن نبيعه".

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وتابع خشب: "حضرنا تدريبات الفريق أمس وعقدنا جلسة مع اللاعب في حضور الجهاز الفني بقيادة علي ماهر وتحدثنا معه حول أهميته في الموسم المقبل، واللاعب اقتنع بكلامنا معه.. عانينا على مدار الموسمين الماضيين من سوء في النتائج بعدما فرطنا في الكثير من اللاعبين، ونحن في هذا الموسم لا نريد تكرار ما حدث، نسعى لإعادة إنبي إلى مكانته الطبيعية".

وواصل رئيس الفريق البترولي: "إنبي اتبهدل بسبب بيع اللاعبين في المواسم الماضية، لأن النادي كان عليه بعض الديون وقمنا بسدادها جميعا، والآن نسعى للحفاظ على قوام الفريق.. الجهاز الفني بقيادة علي ماهر وضع عينه على بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق وسنسعى لضمهم خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجاته".