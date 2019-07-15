رياضة | عاجل.. خناقة بين الأهلي والزمالك في السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خناقة بين الأهلي والزمالك في السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا يوم الإثنين من نادي الزمالك يطلب فيه حفظ حق رعايته في اللاعب المصري أحمد إسماعيل بعد إعلان النادي الأهلي التوقيع معه مؤخرًا دون تسجيله حتى الآن.

وأكد نادي الزمالك في خطابه أنه سبق وأرسل خطابًا في عام 2016 يحفظ فيه حق رعايته في اللاعب الذي غادر النادي للعب في دوري الجامعات الأمريكية.

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وقرر مجلس الإدارة رفع الأمر للجنة شئون اللاعبين برئاسة المهندس حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني.

يذكر أن الأهلي أعلن منذ أيام التعاقد مع لاعب كرة السلة أحمد إسماعيل العائد من رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي، حيث كان اللاعب بصفوف ناشئين نادي الزمالك قبل احترافه.