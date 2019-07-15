رياضة | طولان: لو أنا مدرب المنتخب لن أضم تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان: لو أنا مدرب المنتخب لن أضم تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه لن يضم محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا لو كان مدربًا لمنتخب مصر.

وقال طولان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "تريزيجيه لديه مشكلة كبيرهة في ضياع الأهداف وإذا كنت مدرب المنتخب لن أختاره ضمن صفوف الفريق.. الفرص التي اتيحت له في مباراة جنوب إفريقيا سهلة للغاية، لم يستطع استغلالها".

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وأضاف طولان: "إذا كنت مدرب المنتخب كنت سأختار الحراس الثلاثة، ولاعب فقط من المدافعين المختارين، ولاعب واحد فقط وسط مدافع ومحمد صلاح.. باقي اللاعبين لن أضمهم.. اللاعب المصري الآن ثقافته ليست واسعة فهو يتأثر سريعا بالسلب والايجاب، الفكر والعقلية بعيد تماماً عن الاحترافية".