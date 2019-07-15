رياضة | تطورات جديدة في صفقة كاريلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة كاريلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من التوقيع مع أندريه كاريلو، مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال وافق على رفع عرضه للتعاقد مع كاريلو، بناءًا على مطالب النادي في وقت سابق".

وتابعت الصحيفة: "الهلال توصل لاتفاق مع بنفيكا للحصول على خدمات اللاعب، خاصة بعد اجتماع مندوب الهلال مع رئيس النادي البرتغالي اليوم".

ويذكر أن الهلال قد سبق له الحصول على خدمات كاريلو في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وأظهر تألق كبير مع الزعيم السعودي.