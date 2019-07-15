رياضة | لاسارتي يتحدث عن حلمه لجماهير الأهلي وعلاقة رمضان صبحي بمارادونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتحدث عن حلمه لجماهير الأهلي وعلاقة رمضان صبحي بمارادونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أنه يتمنى عودة الجماهير إلى المدرجات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مارتن لاسارتي في تصريحات تليفزيونية: "عودة الجمهور أمر هام وعلقت على ذلك كثيرًا وحلم شخصي لي تحقيق بطولة الدوري في مباراة الإسماعيلي كان الملعب باردًا وبدون جماهير والحضور كان يقترب من 33 شخصًا وهو ما آلمني".

وتابع لاسارتي: "فريق مثل الأهلي له جمهور كبير ولابد من حضوره.. مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا كانت الأصعب، خضنا مباراة سيئة، لكننا تعلمنا الدرس من أجل المستقبل".

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وأردف: البعض يقارن رمضان صبحي بمارادونا لكنهما مختلفان تماما، وما زال أمامه الكثير حتى يصل إليه ولدي أمل كبير في تطور مستواه".

وواصل لاسارتي: "صالح جمعة خاض فترة سيئة في حياته، لكنه تدرب في صمت، وأعد نفسه بدنيا بطريقة جيدة وأعتقد أن صالح ورمضان لديهما الكثير للأهلي".