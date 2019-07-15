رياضة | تفاصيل المقلب الذي شربه الأهلي في معسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل المقلب الذي شربه الأهلي في معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي، إلغاء آخر وديات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكره بإسبانيا أمام فريق أوكام الاسباني وذلك بعد انتهاء الشوط الأول من عمر اللقاء.

وأنهى الفريق الأحمر الشوط الأول متقدمًا بستة أهداف دون رد، في اللقاء الذي انطلق في السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين، والذي أقيم على ملعب لافينكا.

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وبعد بداية الشوط الثاني بدقائق قليلة، وجد النادي الأهلي أن الفريق المنافس يلعب بعناصر شابة وصغيرة السن، وهو ما اعترض عليه الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الاوروجوياني مارتن لاسارتي إلغاء آخر وديات الفريق في معسكر إسبانيا، والاكتفاء بخوض تقسيمة بين مجموعة اللاعبين المتواجدين في المباراة.

يذكر أن الأهلي لعب مباراتين وديتين، الأولى مع سوكر سمارت الإسباني وفاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل في المباراة الثانية مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مباريات بطولة الدوري.