رياضة | الهلال يعلن عن راعي جديد للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يعلن عن راعي جديد للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأثنين، عن توقيع عقد شراكة مع شركة جاهز، ليكون الراعي السادس للفريق، خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "الهلال يوقع عقد شراكة مع جاهز".

وشهد توقيع العقود تواجد فهد بن نافل رئيس النادي، وغصاب بن سلمان المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، إلى جانب حضور أعضاء إدارة الزعيم السعودي، وعدد كبير من ممثلي الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن الزعيم السعودي سبق له التعاقد مع 5 رعاة كالتالي : إعمار الإماراتية، فلاي إن، التعاونية، شركة STEAM، شركة المملكة القابضة.