رياضة | طولان: لا أصلح لتدريب الزمالك حاليا ومنتخبنا ضعيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان: لا أصلح لتدريب الزمالك حاليا ومنتخبنا ضعيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، بهيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة.

وقال طولان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "تحية خاصة لهيكتور كوبر، استطاع بهذه المجموعة الضعيفة من اللاعبين الوصول لكأس العالم ونهائي بطولة الأمم الإفريقية 2017 أنا من أشد المعجبين بهيكتور كوبر".

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وأضاف طولان: "مشفق على أي حد هيدرب المنتخب الفترة اللي جاية.. إمكانيات اللاعبين والاجواء المحيطة لن تساعد المدرب القادم، القماشة الحالية من اللاعبين ضعيفة".

وتابع طولان: "لا أصلح للعمل داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، تركيبتي الشخصيتي لن تنسجم.. حبي وعشقي للزمالك لا يرتبط بعملي داخله، ومن يعمل في بيته لا ينتظر شىء".