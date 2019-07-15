رياضة | الأهلي يفوز على أوكام بسباعية.. وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفوز على أوكام بسباعية.. وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق اوكام الإسباني بسبعة أهداف دون مقابل في ثالث المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام حاليا في إسبانيا.

وسجل أهداف الأهلي كل من جونيور أجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد أزارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري.