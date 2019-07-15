رياضة | لقطة لم تنقلها الكاميرات.. مدرب الجزائر يحرم نيجيريا من سرقة التعادل بذكاء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة لم تنقلها الكاميرات.. مدرب الجزائر يحرم نيجيريا من سرقة التعادل بذكاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز 2-1 نيجيريا في نصف النهائي وأحرز رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 90

وانفجر الملعب فرحًا بهدف رياض محرز وخرج لاعبو منتخب الجزائر من أجل الاحتفال مع الجهاز الفني والجماهير في المدرجات لكن أحد مساعدي جمال بلماضي مدرب الجزائر تنبه لخلو الملعب وطلب من لاعبين في محاربي الصحراء البقاء داخل الجزء الخاص بمنتخب نيجيريا، لحرمانهم من الاستئناف وإحراز التعادل.

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وينص القانون على ألا يجوز للفريق الذي استقبل هدفًا أن يستأنف اللعب، طالما ظل موجود لاعب أو أكثر في منطقته، وفي حالة عدم وجود أي لاعب في نصف ملعبه يحق له استئناف الكرة واللعب والتسجيل.