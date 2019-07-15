رياضة | برشلونة يطرد كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة أصبح أقوى نادي من حيث خط الهجوم بعد تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سيلعب بجانب كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز بينما لم يعد أحد يتحدث عن كوتينيو قليل الحظ الذي لم يستفد شيئاً من مجيئه إلى كامب نو سوى تراجع أدائه.

وأفادت التقارير بأن اسم كوتينيو يتعرض للنسيان شيئاً فشيئاً ويبدو أن قدوم جريزمان إلى الكامب نو قضى على آماله المتبقية.

وكشفت التقارير أنه على الرغم من التكلفة الكبيرة لانتقال كوتينيو إلى البرسا من ليفربول الانجليزي مقابل 120 مليون يورو إلا أن بدأت شمعته في كاتالونيا انطفت بعدما كانت مشتعلة مع الحمر.

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وأشارت التقارير إلى أن مدير أعمال كوتينيو صرح أنه علم من مدير الكرة في برشلونة بيب سيجورا بأن النادي لن يستغني عن وكيله.

وأوضحت التقارير أن برشلونة يعد لصفقة خيالية لاستعادة نيمار ولا يوجد دخان بلا نار وتصريحات نيمار المستفزة باتجاه ناديه الفرنسي لا هدف منها سوى التعجيل بهذه الصفقة وبالتالي فلا مكان بعد ذلك لكوتينيو.

وأفادت التقارير بأن عودة كوتينيو إلى ليفربول الذي يقوده يورجن كلوب وتقول إنه أمر غير منطقي، بينما كوتينيو نفسه الذي يقضي عطلته الصيفية بعد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا التي توج مع منتخب بلاده بلقبها يصر على البقاء في برشلونة والعمل على انتزاع مكان أساسيا لكن وعلى ما يبدو لن تمنح له الفرصة لذلك.

ونوهت التقارير أنه أمام هذه المعطيات لا يظهر سوى باريس سان جيرمان كوجهة منطقية، حيث ستكون له مساحات أكبر لإثبات مكانه والعودة للتحليق كما كان في الريدز خاصة وأن إدارة النادي مستاءة من تصرفات اللاعبين الكبار هذا الموسم والذين لم يقدموا النتائج المرجوة، فإذا كان نيمار قاتل أحلامه في برشلونة فإن رحيله إلى PSG سيكون فأل خير عليه.