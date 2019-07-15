رياضة | الاتفاق السعودي يقترب من نعيم السليتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يقترب من نعيم السليتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي من الحصول على خدمات الدولي التونسي نعيم السليتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي الاتفاق تقدم بعرض رسمي إلى نادي ديجون الفرنسي من أجل الحصول على جدمات جناحه التونسي نعيم السليتي.

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وأضافت الصحيفة، أن ناديى باوك اليوناني وجالاتا سراي التركي أبديا رغبتهما في الحصول على خدمات اللاعب ولكن دون تقديم عرض رسمي.

وتقدم الاتفاق بعرض رسمي بقيمة 2.7 مليون يورو، فهل سينجح الاتفاق في الحصول على خدمات صاحب الـ 26 عامًا.