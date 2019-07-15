رياضة | الـVAR يثير الارتباك في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الـVAR يثير الارتباك في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الكثير من الارتباك إذ قال مدرب الجزائر إنه "لا يستطيع فهم ما إذا كانت لمسة اليد داخل منطقة الجزاء متعمدة أو غير متعمدة بعد ثلاث حالات مثيرة للجدل في قبل نهائي البطولة التي تستضيفها مصر".

وفازت الجزائر 2-1 على نيجيريا بينما تغلبت السنغال 1-0 في الوقت الإضافي على تونس وشهدت المباراتان لمستي يد أحدهما ارتطمت الكرة في يد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، أحد أبرز لاعبي أفريقيا، الذي سيغيب عن المباراة النهائية للإيقاف.

واستخدمت تقنية حكم الفيديو منذ بداية دور الثمانية واستعان الاتحاد القاري بحكمين أوروبيين لدعم التقنية بناء على خبرتهما.

وقال مدرب الجزائر، جمال بلماضي: "حضرنا اجتماعا قبل البطولة مع الحكام وشرحوا لنا كيفية عمل تقنية الفيديو. لا زلت لا أفهم القرارات. لمسة اليد سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة هذا ما لا زلت لا أفهمه حتى اليوم".

وكانت الجزائر متقدمة 1-0 على نيجيريا عندما ارتطمت تسديدة أوجينيكارو إيتيبو في ذراع المدافع عيسى ماندي داخل منطقة الجزاء.

واستمر اللعب نحو دقيقة واحدة قبل مراجعة تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء نفذها أوديون إيجالو بنجاح بعد أربع دقائق على الواقعة.

ويبدو أن ماندي لم يحرك ذراعه وربما كان غير مدرك أنه يقف خلف إيغالو.

Advertisements

وفي الوقت ذاته حصلت تونس على ركلة جزاء واخرى ألغيت بسبب لمسة يد داخل المنطقة أمام السنغال التي حصلت على ركلة جزاء نتيجة خطأ لكن كل منهما أُهدرت.

وفي الواقعة الأولى اعترض كوليبالي تسديدة فرجاني ساسي عندما استدار بظهره وهو يتعثر بينما لمست الكرة ذراعه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لتونس وأنذر قلب دفاع نابولي الذي سيغيب عن المباراة النهائية بسبب تراكم الانذارات.

وفي الوقت الإضافي عندما حاول أحد المدافعين تشتيت كرة برأسه ارتطمت الكرة في يد إدريسا جانا جاي داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء لتونس قبل التراجع في قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأضاف بلماضي "لم أشاهد الواقعة في مباراتنا لكني شاهدت واقعة مباراة تونس أمام السنغال وأرى أن الأمر يتعلق بتفسير القواعد".

وعلى عكس مباريات قبل النهائي لم تشهدت 36 مباراة في دور المجموعات وثمانية في دور الستة عشر، لم يستخدم خلالها تقنية الفيديو، احتساب أي ركلة جزاء نتيجة لمسة يد.

ورأي الألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا الأمر من الجانبين إذ أن فريقه استفاد من تقنية الفيديو أمس الأحد لكنه ذاق سلبيات التقنية في دور الثمانية عندما تراجع الحكم في قراره بإلغاء هدف لجنوب أفريقيا بداعي التسلل قبل احتسابه بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقال رور "في دور الثمانية التقنية وقفت ضدنا أمام جنوب افريقيا. انتظرننا كثيراً لنتلقى هدفاً في شباكنا في النهاية. أعتقد أن تفسير تقنية الفيديو ليس سهلاً. لكني أعتقد أنها خطوة لتحقيق المزيد من العدالة في كرة القدم".