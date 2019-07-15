رياضة | رسميا.. الزمالك يحدد شرطه الأخير لبيع طارق حامد لاتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يحدد شرطه الأخير لبيع طارق حامد لاتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن السبب وراء عدم إرسال خطاب رسمي حتى الآن من جانب نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات طارق حامد لاعب الوسط.

وأكد المصدر أن اتصالات رسمية قام بها مسئولو اتحاد جدة مع طارق حامد وإدارة الزمالك والتفاوض على الأمور المالية لكنهم لم يرسلوا أي فاكس أو خطاب انتظارًا للاتفاق الشفهي بين الطرفين.

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وطلب مسئولو الزمالك رفع قيمة العرض إلى 2.5 مليون دولار حال إعارة طارق حامد لمدة موسم واحد في الوقت الذي جاء فيه عرض النادي السعودي عند 2 مليون دولار فقط.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات رسمية وجادة من جانب نادي اتحاد جدة السعودي ويحاول الوصول إلى رقم مالي مناسب مع إدارة الزمالك.