رياضة | جون أنطوي يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن صفقة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن صفقة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الغاني جون أنتوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة عن موقفه من الانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وقال جون أنطوي في تصريحات خاصة "لن أتحدث الآن عن وجهتي المقبلة هناك عروض مختلفة ولم أحسم موقفي.. كل الاحتمالات واردة وسأتحدث في الوقت المناسب".

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ويضع أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة الأولوية لديه في ضم الكونغولي كابونجو كاسونجو من الزمالك عن رحيل جون أنطوي الذي يبحث عن عرض خليجي مميز تمهيدًا للرحيل.

ولا يمانع مسئولو المقاصة في رحيل أنطوي حال تلقيهم عرض مالي جيد وأكدوا للاعب أن القرار بيده سواء بالبقاء أو الرحيل.