شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يفتح النار على أتلتيكو مدريد بعد الانتقال إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن المهاجم الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، خلال تقديمه كلاعب جديد لبرشلونة الإسبانى، هجومًا عنيفًا على فريقه السابق أتلتيكو مدريد، حيث وصف موقف الفريق من انتقاله إلى غريمه الكتالونى بـ«المؤسف».

وقال الهداف الفرنسى، ردا على سؤال بشأن رد فعل أتلتيكو مدريد بشأن انتقاله إلى برشلونة بعد أن دفع البند الجزائى الذى يخوله فك ارتباطه بنادى العاصمة الإسبانية: «نعم، أمر مؤسف فى ما يتعلق بأتلتيكو. ذهبت عمدا لرؤيتهم لكى لا أغدر بهم، لكى يتمكنوا من التحضير للمستقبل. توصلنا إلى اتفاق، لكن تغير الوضع فى النهاية. هذا هو واقع الأمور ويجب تقبله».

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أتلتيكو سيرفع إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع جريزمان بدفع قيمة البند الجزائى لفسخ عقده، البالغ 120 مليون يورو، والذى اعتبره نادى العاصمة غير كاف.

Advertisements

واعترض نادى أتلتيكو مدريد، بعد إعلان برشلونة رسميا ضم جريزمان المتوج فى صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائى فى العقد الذى كان يربطه بأتلتيكو.

ورد أتلتيكو، الذى تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخرا، وصولا إلى امتناع الأخير عن الحضور للالتحاق بمعسكر الإعداد للموسم الجديد، ببيان أكد فيه أنه «من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادى برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائرى من 200 إلى 120 مليون يورو» فى الأول من يوليو الحالى.

واعتبر أتلتيكو مدريد أنه «لذلك فإن المبلغ الذى تم إيداعه الجمعة الماضى، لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامى اللاعب الفرنسى غير كاف»، مشيرا إلى أنه يعتقد أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب رغبة اللاعب التى أعلنها من خلال فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بالانتقال إلى صفوف برشلونة.