شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد المنعم: أوافق على قيادة الجبلاية لمدة عام لانتشال الكرة المصرية من الأزمات (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بحصوله على موافقة شخصيات رياضية عامة لها ثقل كبير فى الوسط الرياضى من بينهم رجال أعمال، لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة لمدة عام لإنقاذ الكرة المصرية من المشاكل التى تعانى منها خلال الفترة الماضية، وأشار عبدالمنعم فى تصريحات خاصة لـ« المصرى اليوم» إلى أن رجلى أعمال كبيرين وافقا على التواجد فى لجنة مؤقتة لإدارة الكرة المصرية خلال اتصال هاتفى معه بدافع وطنى، ولهما خبراتهما الكبيرة فى الإدارة الرياضية، وأوضح عبدلمنعم أن الكرة المصرية فى حاجة إلى فترة انتقالية تتمكن خلالها اللجنة المؤقتة من انتشال المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية من المشاكل التى تعانى منها خلال الفترة الأخيرة.

وطالب بإبعاد لاعبى الكرة السابقين عن التواجد فى إدارة اللجنة المؤقتة إذا أراد المسؤولون عن الرياضة المصرية التصدى للمجاملات والعشوائية التى أصابت اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والمجاملات التى عانت منها فى إدارة البطولات المحلية وعدم تحقيق العدالة بين كافة الأندية، وقال: «إذا توليت المسؤولية فلن أستعين بأى لاعب كرة سابق داخل اللجنة المؤقتة»، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أصحاب خبرة فى إدارة الأندية نجحوا فى أنديتهم ونالوا تقدير واحترام جمعيتهم العمومية أو جماهيرهم، لافتا إلى أن لاعبى الكرة من الافضل لهم أن يكونوا أعضاء باللجان الفنية بمقابل مالى وليس تطوعا من أجل ترشيح مدربين للمنتخبات الوطنية ووضع خطة فنية للنهوض بمسابقات الناشئين التى أصابها العبث والفوضى وباتت عبئا ثقيلا على الأندية ولا تقدم مستوى متميزا للمنتخبات الوطنية.

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وشدد عبدالمنعم على أن البرلمان يجب أن يكون له دور خلال المرحلة المقبلة فى محاسبة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة الذى تسبب فى فشل المنتخب الوطنى لكرة القدم وخروجه المبكر من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، وقال عبدالمنعم فى تصريحاته: ما فعله مجلس أبوريدة بالإضرار بسمعة الكرة المصرية يجب ألا يمر مرور الكرام، وحذر أن يتواجد أى عضو من المجلس المستقيل فى الانتخابات المقبلة، وأضاف: لا يمكن أن يتنصل أى عضو منهم عن مسؤوليته ويقفز من «المركب» حتى يترشح للانتخابات المقبلة دون مراعاة لمشاعر الجماهير المصرية وسمعة المنتخب الوطنى التى تراجعت بشكل كبير عقب الخروج من البطولة التى تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

ولفت عبدالمنعم إلى أن أعضاء الجبلاية يرغبون أن تقتصر المحاسبة على الموظفين فقط المتمثلين فى اللاعبين دون أن تطولهم أى مسؤولية، مؤكدا أن اعضاء مجلس أبوريدة اصبحوا مرفوضين شعبيا ويجب أن يكون لديهم رؤية مستقبلية بالابتعاد عن المشهد خلال الفترة المقبلة وألا يتواجدوا نهائيا فى العمل العام. وشدد رئيس اتحاد الكرة الأسبق على أن مجلس أبوريدة أساء للكرة المصرية إساءة بالغة سواء بالتعاقد مع المكسيكى خافيير أجيرى فهو مدرب ضعيف فنيا وشخصيا وليس لديه أى طموحات فى قيادة فريق بحجم الفراعنة، فضلا عن فترة الإعداد التى كانت هى الأسوأ قبل انطلاق البطولة ولم يخض الفريق مباريات ودية، أو المجاملات التى شابت اختيار اللاعبين.

وأكد عبدالمنعم أنه لا يبحث عن أى منصب، لكنه عندما أعلن عدم رغبته فى تولى المسؤولية فى الوقت الحالى كان بعد تسريب أنباء عن أن اللجنة المؤقتة ستدير الجبلاية لمدة 3 أشهر، ولكن عندما تردد إمكانية أن تصل المدة إلى عام فإن الوضع سيكون أفضل للجنة المؤقتة التى تستطيع أن تعالج السلبيات التى وقعت فيها الكرة المصرية نتيجة عشوائية المجلس السابق وتفرغه للبحث عن مصالحه الخاصة.