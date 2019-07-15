شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفرض شروطه على برشلونة من أجل عودة «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن الدولى البرازيلى فيليب كوتينيو، نجم فريق برشلونة الإسبانى، أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بناء على رغبة الطرفين.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادى برشلونة تسعى إلى التخلص من اللاعب والاستفادة من رحيله ماليا من أجل التعاقد مع البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، الذى من المحتمل أن تبلغ قيمة الصفقة 200 مليون يورو ويريد البارسا الاستفادة من بيع كوتينيو وبيعه بمبلغ 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو تلقى عرضا من جانب نادى مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن البرازيلى رفض العرض بسبب العلاقة الوطيدة التى تربطه مع جماهير ليفربول حيث يحرص اللاعب على ترك الباب مفتوحا أمام عودته المحتملة إلى ملعب «أنفيلد» مرة أخرى.

وتابعت أن إدارة ليفربول لا تمانع فى عودة كوتينيو مرة أخرى إلى صفوف الفريق بشرط أن تكون تكاليف الصفقة منخفضة، وذلك بعدما تراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضى مع الفريق الكتالونى.

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وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة فى شهر يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.

وأشارت إلى أن مسؤولى ليفربول سوف يدخلون فى مفاوضات مكثفة مع برشلونة خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الحصول على خدمات كوتينيو وذلك بعد فشل التعاقد مع ماركو أسينسيو نجم فريق ريال مدريد الإسبانى.

وكان كوتينيو قد حصل مع المنتخب البرازيلى مؤخرًا على بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على بيرو فى النهائى، وقدم مستوى مميزا مع السامبا خلال مشواره فى البطولة.

ومن المقرر أن يعقد وكيل اللاعب جلسة مع إدارة برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم مستقبل كوتينيو سواء بالبقاء مع الفريق الكتالونى أو الرحيل فى الميركاتو الصيفى الحالى، لا سيما بعد الانتقادات الشرسة التى تعرض لها فى نهاية الموسم الماضى من جانب جماهير البلوجرانا.

يذكر أن برشلونة كانت ترغب فى انتقال اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان من أجل عقد صفقة تبادلية مع إدارة النادى الفرنسى بالتعاقد مع نيمار مقابل انتقال كوتينيو إلى ملعب «حديقة الأمراء» إضافة إلى مبلغ مالى.