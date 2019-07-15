أوفرمارس ينصح آرسنال: تعاقدوا مع زياش.. فهو أفضل من أوزيل

نصح الهولندي مارك أوفر مارس نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع المغربي حكيم زياش، جناح فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم زياش مستويات رائعة بقميص أياكس خلال الموسم الماضي، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 25 هدفًا، وساهم في تتويج الفريق الهولندي بالثنائية المحلية، بالإضافة إلى مشوار تاريخي في دوري أبطال أوروبا، انتهى في الدور نصف النهائي.

وتحدث أوفرمارس إلى صحيفة فوتبال إنترناشيونال الهولندية قائلًا: "أنا متفاجىء بعض الشىء من الهدوء الذي يحيط بزياش خلال فترة الانتقالات الحالية."

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وأكمل النجم الهولندي الأسبق متحدثًا عن زياش: "أعتقد انه تطور موسمًا بعد الآخر، والإحصائيات الخاصة به رائعة للغاية، أعتقد أن هذا ما تبحث عنه العديد من الأندية."

وأضاف أوفرمارس: "أعتقد أن زياش أفضل من الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال، أنصحهم بأن يبيعوا أوزيل، ويتعاقدوا مع زياش بنصف القيمة، لكنهم لم يستمعوا لي، لذلك ربما يستمر في أياكس."

وكانت تقارير هولندية قد أكدت أن عقد زياش مع أياكس يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 35 مليون، وهو ما فتح الباب أمام توقعات عديدة برحيله عن نادي العاصمة الهولندية.