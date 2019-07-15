الوحدة الإماراتي يجدد عقد راشد

أعلنت إدارة شركة الوحدة الإماراتية لكرة القدم، اليوم الاثنين، تجديد عقد لاعب الفريق، أحمد راشد، لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد.
وتمنى مجلس إدارة الشركة، التوفيق والنجاح للاعب في مستقبله مع فريق الوحدة، خلال المواسم المقبلة.
وقد وُلد أحمد راشد في 19 يناير/كانون الثاني 1997، ويلعب في مركز الظهير الأيسر في صفوف الوحدة منذ عام 2014.
وسبق أن رُشح راشد لجائزة أفضل لاعب واعد، في دوري الخليج العربي للمحترفين، موسم 2017-2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة يقيم حاليا معسكرا خارجيا، استعدادا للقاء النصر السعودي ذهابا وإيابا، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وسيغيب أحمد راشد عن المواجهتين، بسبب الإصابة.
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