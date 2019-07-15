7 قتلى في احتفالات الجزائر بالتأهل لنهائي أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في حادث وقع خلال الاحتفالات بالجزائر لتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبدالعزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019 وتغنت الصحف الجزائرية الصادرة أمس بما وصفته بـ»الإنجاز البطولي» للمنتخب الجزائري، وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وتصدرت صورته واجهة أغلب الصحف.

ونشرت صحيفة «كومبيتيسيون» عنوانا بالإنجليزية «سحر محرز»، كما نقلت تصريحا للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني، والذي جاء من ضربة حرة.

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ووصفت صحيفة «لوسوار دالجيري» لاعب مانشستر سيتي بـ» الفرعوني»، بينما اعتبرت صحيفة الوطن ما تحقق «بطوليا»، وذكرت صحيفة «البلاد»:»يفعلها الأبطال»، متحدثة عن ليلة بيضاء عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا.

وكتبت «الشروق» عنوانا عريضا «مبروك» كما أكدت صحيفة «الخبر» أن «الشعب يريد كأس أفريقيا»، وكتبت صحيفة «ليبرتي»: «الخضر في النهائي بعد 29 عاما». وتوقعت صحيفة «المجاهد» الحكومية تتويج منتخب بلادها باللقب القاري.

وبعث رئيس الجزائر عبدالقادر بن صالح رسالة تهنئة إلى منتخب بلاده لكرة القدم ومشجعيه على إثر تأهل «الخضر»، وقال: «لقد كنتم محاربين بكل ما تحمله الكلمة من معان نبيلة، نراكم لا تدخرون مثقال ذرة جهد إلا وبذلتموه، لا يهدأ لكم بال ولا يجف لكم جفن إلا والنصر حليفكم، مدججين بروح وطنية ورياضية رفيعة، ونصب عينيكم الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة والمشرفة من غمار المنافسة القارية، وتلكم هي الاحترافية».

وتابع «ولكم أعجبت وما زلت، على غرار كل الجزائريين والجزائريات، بمختلف شرائح العمر، بالمسار المميز الذي مضى على دربه منتخبنا الوطني في هذه البطولة القارية».