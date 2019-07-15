شرطة الرياض تقبض على المتهم بقتل مدرب مغربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن سعودي اتهم بقتل مدرب اللياقة المغربي يوسف عبدالفتاح، طعنا في أحد مراكز اللياقة البدنية في الرياض مساء أمس الأول.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض «أنه وفي تمام الساعة 6:38 من مساء أمس الأول، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغا عن تعرض مقيم «مغربي الجنسية 29 عاما» للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض «سكين».

Advertisements

وأوضح أن «إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة «مواطن في العقد الثالث من العمر» وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة».

وأضاف «شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره».

وجرى الحادث وفق شهود عيان أمس الأول، عندما دخل الجاني النادي دون أن يكشف عن هويته، وقام بطعن المدرب يوسف عبدالفتاح «متزوج ولديه طفل، فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى»، وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وقامت بإغلاق النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة. وجرى تداول الجريمة بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.