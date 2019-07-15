السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس
وجهت وسائل الإعلام التونسية أمس انتقادات لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، عقب خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي بهدف في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر، في مباراة امتدت لوقت إضافي.
وسجل المدافع التونسي ديلان برون هدفا عكسيا في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 101، بعد فشل زميله حارس المرمى معز حسان في تشتيت كرة عرضية، وفي الدقيقة 112 أعلن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما عن ضربة جزاء للمنتخب التونسي بداعي تصدي أحد مدافعي السنغال للكرة بيده، لكنه تراجع عن قراره بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بداعي أن اللاعب لمس الكرة بشكل غير متعمد.
وكتبت صحيفة «الشروق» الصادرة أمس في صفحتها الأولى «مقابلة كبيرة وخروج مشرف لتونس»، وأضافت في عنوان كبير «ظلمنا... الحكم».
وكتبت صحيفة «لابراس» الناطقة بالفرنسية في صدر صفحتها الأولى «لعنة الفار»، وتابعت في تعليقها «مرة أخرى ودائما تحرمنا التكنولوجيا من حقنا».
كانت هذه تفاصيل خبر التوانسة: الحكم ظلمنا.. والفار وراء خروجنا الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.