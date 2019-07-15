حارس الوحدة في طريقه للزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة اقترب المصري محمد عواد الذي انتهى عقد احترافه في نادي الوحدة من التعاقد مع نادي الزمالك المصري. وكشف سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المصري، عن موقفه، من رحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال «لا أعلم إذا كان نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم عواد، من عدمه، فهذه الأمور بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك».



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