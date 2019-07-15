كمارا للهلال.. وخربين للشارقة الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع القادسية لإسقاط المهاجم المواليد هارون كمارا لمصلحة الأول مقابل 15 مليون ريال تسلم على دفعتين، الأولى حال إتمام الصفقة والدفعة الثانية بعد توقيع الاتفاق بشهر، فيما ستكون حصة اللاعب المالية مليوني ريال، وذلك لتدعيم خط هجومه.

وسيدفع التعاقد مع كمارا الهلال إلى الاستغناء بصفة نهائية عن السوري الدولي عمر خربين وسط رغبة كبيرة من الشارقة الإماراتي في التعاقد مع اللاعب الذي أعير في الأشهر الستة الماضية إلى فريق بيراميدز المصري.

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وكان رئيس الهلال فهد بن نافل وقع أمس عقدا رعائيا جديدا «تطبيق جاهز» في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، لوضعه أعلى قميص اللاعبين أثناء منافسات الموسم، في الوقت الذي ينتظر أن يغادر إلى النمسا للاطمئنان على سير تحضيرات الفريق.

وعلى صعيد التحضيرات الكروية للموسم الكروي الجديد شارك الكوري جانغ هيون سو والفرنسي بافيمتيمبي قوميز في التدريبات الجماعية صباح أمس، بعد أن أجرى فحوصات طبية في تركيا. وتركزت التدريبات في لينز النمساوية على الجوانب البدنية والفنية.

وغادر الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» إلى بلده لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية في مركز فيفا الطبي بدبي قبل تحديد مصيره النهائي مع الهلال، وسط أنباء بعودته لناديه السابق العين الإماراتي بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقبلة.