رحيل فوازير وملايين الفيحاء أول قرارات رئيس النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر المنتخب برئاسة صفوان السويكت للسنوات الـ4 المقبلة.

وينتظر أن توزع الإدارة المنتخبة التي تضم سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، سلطان الحلافي، ناصر الجميد، حقائبها الأسبوع الحالي في أول اجتماع لها، بعد اختيارها من قبل الجمعية العمومية لإدارة النادي العاصمي في السنوات الأربع المقبلة، في أعقاب حصولها على 5463 صوتا في أطول انتخابات شهدتها الأندية السعودية، وسط مباركة داعمي وصناع القرار في النصر، وفي مقدمتهم الداعم الأمير خالد بن فهد. ويتوقع أن يكون أول قرارات الإدارة الجديدة المصادقة على قرار المغربي محمد فوزير للرائد بعقد يمتد إلى موسمين كاملين، في الوقت الذي طالب رئيس نادي الفيحاء عبد الله أبانمي الإدارة النصراوية بسداد بقية قيمة إعارة المهاجم عبدالله آل سالم في الموسم الماضي للنادي والمقدرة بـ3 ملايين ريال، بعد رغبة النصر في شراء العقد الاحترافي بـ6 ملايين ريال.

على صعيد آخر، واصل فريق النصر الكروي تدريباته في معسكر العاصمة البرتغالية لشبونة، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد الذي ينطلق في أغسطس المقبل، وخاض الفريق مرانه الثالث تحت قيادة المدير الفني روى فيتوريا، بعد أن استهل معسكره السبت. وكان عضو الشرف الذهبي عبدالعزيز بغلف قدم دعما ماليا للنصر بقيمة 500 ألف ريال.