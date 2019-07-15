شكرا لقرائتكم الثلاثاء.. تدشين شعار وهوية بطولة "سوبر غلوب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة شعار وهوية بطولة العالم للأندية في كرة اليد "سوبر غلوب" في المنصة الذهبية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وتحتضن السعودية البطولة بين يومي 27 وحتى 31 أغسطس المقبل في الدمام بمشاركة 10 أندية يتقدمها البطل برشلونة الإسباني وبمشاركة ناديي الوحدة ومضر .

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