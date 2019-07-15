شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم المجد السكندرى برباعية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المصري البورسعيدى على نظيره المجد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا للموسم المقبل .

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشىء، أحرزهما أحمد جمعة في الدقيقة الـ 22 من ركلة جزاء ، ثم أضاف فريد شوقي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسط سيطرة كاملة من جانب لاعبي المصري الذين بذلوا جهداً كبيراً رغم خوضهم لمباراة ودية أمس أمام الترام السكندري وكذلك خوضهم لمران بدني عنيف صباح اليوم على ملعب الفندق .

Advertisements

وفي الشوط الثاني واصل المصري سيطرته التامة على مجريات المباراة ليضيف محمد جابر الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة عشر ، فيما اختتم حسين رجب أهداف اللقاء باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري برباعية نظيفة.

مثل المصري في الشوط الأول أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، اسلام أبو سليمة ، الناشئ حسام أشرف ، الناشئ محمد السيد العربي “ميشو” لخط الظهر ، محمد جابر ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، أحمد ياسر لخط الوسط ، أحمد جمعة ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

فيما تكون تشكيل المصري في الشوط الثاني من ايهاب العايدي لحراسة المرمى ،الناشئ محمد عبد الخالق ، اسلام أبو سليمة ، الناشئ حسام أشرف ، عمر كمال لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي فريد شوقي ، عمرو موسى كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي محمد جابر (الناشئ عبد الرحمن زين) ، الناشئ مصطفى أيمن ، شيخ موكورو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد حسين رجب